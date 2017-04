Sportsnet NHL Insiders Stanley Cup Playoffs Predictions

The Stanley Cup Playoffs are at hand and we’ve assembled a panel of Sportsnet NHL Insiders to take a shot at predicting the always unpredictable four-round tournament.

Our panelists have shared their picks for first-round winners, Eastern and Western Conference champions, the Conn Smythe Trophy and the Stanley Cup champion.

EASTERN CONFERENCE:

Montreal Canadiens (A1) vs. New York Rangers (WC1)

More: Sportsnet’s Series Preview



John Shannon: Montreal in 6

Eric Engels: Montreal in 6

Christine Simpson: Montreal in 6

Luke Fox: New York in 6

Chris Johnston: Montreal in 6

Mark Spector: Montreal in 6

Gord Stellick: New York in 6

Jeff Marek: Montreal in 7

David Amber: Montreal in 7

Sean McIndoe: Montreal in 7

Daren Millard: Montreal in 6

Ryan Dixon: Montreal in 7

Eric Francis: New York in 6

Rory Boylen: Montreal in 7

Doug MacLean: Montreal in 6

Ottawa Senators (A2) vs. Boston Bruins (A3)

More: Sportsnet’s Series Preview



John Shannon: Boston in 7

Eric Engels: Boston in 6

Christine Simpson: Ottawa in 7

Luke Fox: Boston in 6

Chris Johnston: Boston in 6

Mark Spector: Ottawa in 7

Gord Stellick Ottawa in 7

Jeff Marek: Boston in 6

David Amber: Ottawa in 6

Sean McIndoe: Boston in 6

Daren Millard: Ottawa in 7

Ryan Dixon: Ottawa in 6

Eric Francis: Boston in 7

Rory Boylen: Boston in 6

Doug MacLean: Ottawa in 6

Washington Capitals (M1) vs. Toronto Maple Leafs (WC2)

More: Sportsnet's Series Preview



John Shannon: Washington in 5

Eric Engels: Washington in 5

Christine Simpson: Washington in 5

Luke Fox: Washington in 5

Chris Johnston: Washington in 6

Mark Spector: Washington in 4

Gord Stellick: Washington in 5

Jeff Marek: Washington in 4

David Amber: Washington in 5

Sean McIndoe: Washington in 5

Daren Millard: Washington in 5

Ryan Dixon: Washington in 6

Eric Francis: Washington in 5

Rory Boylen: Washington in 5

Doug MacLean: Washington in 5

Pittsburgh Penguins (M2) vs. Columbus Blue Jackets (M3)

More: Sportsnet's Series Preview



John Shannon: Pittsburgh in 6

Eric Engels: Pittsburgh in 7

Christine Simpson: Pittsburgh in 5

Luke Fox: Pittsburgh in 5

Chris Johnston: Pittsburgh in 5

Mark Spector: Pittsburgh in 6

Gord Stellick: Columbus in 6

Jeff Marek: Pittsburgh in 6

David Amber: Pittsburgh in 7

Sean McIndoe: Pittsburgh in 6

Daren Millard: Pittsburgh in 7

Ryan Dixon: Pittsburgh in 7

Eric Francis: Pittsburgh in 7

Rory Boylen: Pittsburgh in 7

Doug MacLean: Pittsburgh in 6

WESTERN CONFERENCE:

Edmonton Oilers (P2) vs. San Jose Sharks (P3)

More: Sportsnet's Series Preview



John Shannon: Edmonton in 6

Eric Engels: Edmonton in 7

Christine Simpson: Edmonton in 7

Luke Fox: Edmonton in 7

Chris Johnston: Edmonton in 6

Mark Spector: Edmonton in 5

Gord Stellick: Edmonton in 7

Jeff Marek: San Jose in 6

David Amber: Edmonton in 5

Sean McIndoe: Edmonton in 5

Daren Millard: Edmonton in 6

Ryan Dixon: Edmonton in 5

Eric Francis: Edmonton in 6

Rory Boylen: Edmonton in 6

Doug MacLean: Edmonton in 7

Minnesota Wild (C2) vs. St. Louis Blues (C3)

More: Sportsnet's Series Preview



John Shannon: St. Louis in 6

Eric Engels: Minnesota in 7

Christine Simpson: St. Louis in 5

Luke Fox: Minnesota in 7

Chris Johnston: Minnesota in 6

Mark Spector: Minnesota in 7

Gord Stellick: Minnesota in 6

Jeff Marek: Minnesota in 7

David Amber: Minnesota in 6

Sean McIndoe: Minnesota in 5

Daren Millard: Minnesota in 6

Ryan Dixon: Minnesota in 7

Eric Francis: Minnesota in 6

Rory Boylen: St. Louis in 5

Doug MacLean: St. Louis in 7

Calgary Flames (WC1) vs. Anaheim Ducks (P1)

More: Sportsnet's Series Preview



John Shannon: Anaheim in 7

Eric Engels: Calgary in 7

Christine Simpson: Anaheim in 6

Luke Fox: Anaheim in 5

Chris Johnston: Anaheim in 7

Mark Spector: Anaheim in 5

Gord Stellick: Calgary in 6

Jeff Marek: Anaheim in 5

David Amber: Calgary in 6

Sean McIndoe: Anaheim in 7

Daren Millard: Calgary in 6

Ryan Dixon: Anaheim in 6

Eric Francis: Anaheim in 6

Rory Boylen: Anaheim in 5

Doug MacLean: Anaheim in 6

Nashville Predators (WC2) vs. Chicago Blackhawks (C1)

More: Sportsnet's Series Preview



John Shannon: Chicago in 6

Eric Engels: Chicago in 7

Christine Simpson: Chicago in 5

Luke Fox: Chicago in 6

Chris Johnston: Chicago in 7

Mark Spector: Chicago in 5

Gord Stellick: Chicago in 7

Jeff Marek: Nashville in 6

David Amber: Chicago in 7

Sean McIndoe: Chicago in 7

Daren Millard: Chicago in 6

Ryan Dixon: Chicago in 5

Eric Francis: Chicago in 6

Rory Boylen: Chicago in 6

Doug MacLean: Chicago in 6