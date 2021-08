Shapovalov, Auger-Aliassime earn first-round byes at National Bank Open

Denis Shapovalov of Richmond Hill, Ont., and Montreal's Felix Auger-Aliassime have received first-round byes in the National Bank Open presented by Rogers.

Tennis Canada released the first-round matches Saturday for the men's singles event at the Aviva Centre in Toronto.

The top 16 seeds all picked up first-round byes including No. 1 Daniil Medvedev and No. 2 Rafael Nadal, who is a five-time Canadian Open men's champion.

Wildcard Vasek Pospisil, from Vernon, B.C., awaits a qualifier for his first-round match.

Milos Raonic of Thornhill, Ont., withdrew from the event Thursday.

First-round action for the men's tournament at the National Bank Open presented by Rogers, previously known as the Rogers Cup, begins Monday. All matches featuring Canadians have been highlighted in bold.

Men's singles: First-round byes

- [1] Daniil Medvedev (RUS)

- [2] Rafael Nadal (ESP)

- [3] Stefanos Tsitsipas (GRE)

- [4] Andrey Rublev(RUS)

- [5] Denis Shapovalov (CAN)

- [6] Casper Ruud(NOR)

- [7] Hubert Hurkacz (POL)

- [8] Diego Schwartzman (ARG)

- [9] Felix Auger-Aliassime (CAN)

- [10] Roberto Bautista Agut (ESP)

- [11] Gaël Monfils (FRA)

- [12] Alex de Minaur (AUS)

- [13] Cristian Garín (CHI)

- [14] Grigor Dimitrov (BUL)

- [15] Aslan Karatsev (RUS)

- [16] Jannik Sinner (ITA)

Men's singles: First-round matches

- Dan Evans (GBR) vs. Alexander Bublik (KAZ)

- Qualifier vs. Taylor Fritz (USA)

- [Wildcard] Jenson Brooksby (USA) vs. Nikoloz Basilashvili (GEO)

- Miomir Kecmanovic (SRB) vs. Kei Nishikori (JPN)

- Jan-Lennard Struff (GER) vs. Fabio Fognini (ITA)

- John Isner (USA) vs. Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

- John Millman (AUS) vs. Qualifier

- Qualifier vs. Sebastian Korda (USA)

- Albert Ramos-Vinolas (ESP) vs. Marin Cilic (CRO)

- Dušan Lajovic (SRB) vs. Qualifier

- Cameron Norrie (GBR) vs. Karen Khachanov (RUS)

- Lorenzo Sonego (ITA) vs. Ugo Humbert (FRA)

- Benoît Paire (FRA) vs. Mackenzie McDonald (USA)

- [Wildcard] Vasek Pospisil (CAN) vs. Qualifier

- [Wildcard] Nick Kyrgios (AUS) vs. Reilly Opelka (USA)

- Lloyd Harris (RSA) vs. Qualifier

Men's doubles: First-round byes

- [1] Nikola Mektic (CRO) / Mate Pavic (CRO)

- [2] Juan Sebastián Cabal (COL) / Robert Farah (COL)

- [3] Rajeev Ram (USA) / Joe Salisbury (GBR)

- [4] Kevin Krawietz(GER) / Horia Tecau (ROU)

Men's doubles: First-round matches

- [Wildcard] Grigor Dimitrov (BUL) / Vasek Pospisil (CAN) vs. Dan Evans (GBR) / Neal Skupski (GBR)

- Jamie Murray (GBR) / Max Purcell (AUS) vs. Matwé Middelkoop (NED) / Luke Saville (AUS)

- Alexander Bublik (KAZ) / Cristian Garin (CHI) vs. [6] John Peers (AUS) / Filip Polasek (SVK)

- Ariel Behar (URU) / Gonzalo Escobar (ECU) vs. Oliver Marach (AUT) / Philipp Oswald (AUT)

- Alex de Minaur (AUS) / Cameron Norrie (GBR) vs. Aslan Karatsev (RUS) / Dušan Lajovic (SRB)

- Hubert Hurkacz (POL) / Jannik Sinner (ITA) vs. [5] Łukasz Kubot (POL) / Marcelo Melo (BRA)

- [8] Rohan Bopanna (IND) / Ivan Dodig (CRO) vs. Fabio Fognini (ITA) / Lorenzo Sonego (ITA)

- [WC] Peter Polansky (CAN) / Brayden Schnur (CAN) vs. Simone Bolelli (ITA) / Máximo Gonzalez (ARG)

- Marin Cilic (CRO) / Jan-Lennard Struff (GER) vs. Andrey Golubev (KAZ) / Andreas Mies (GER)

- [7] Tim Puetz (GER) / Michael Venus (NZL) vs. Sander Gille (BEL) / Joran Vliegen (BEL)

- Raven Klaasen (RSA) / Ben McLachlan (JPN) vs. Wesley Koolhof (NED) / Austin Krajicek (USA)

- Karen Khachanov (RUS) / Andrey Rublev (RUS) vs. [WC] Felix Auger-Aliassime (CAN) / Alexis Galarneau (CAN)